Барселона в непростом матче одержала волевую победу над Севильей и торжествовала в Суперкубке Испании-2018.

Севилья открыла счет уже на 9-й минуте матча, благодаря усилиям Муриеля и Сарабии. Первый расшатал защитника Барселоны и отдал удобную передачу под удар второму, который не промахнулся.

Правда, рефери не спешил засчитывать гол и даже воспользовался помощью VAR, чтобы определить справедливость забитого гола. Видеоасистент арбитра показал, что мяч был забит абсолютно чисто, без офсайда.

Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании

Барселона начала давить на ворота соперника и на 42 минуте встречи это принесло свои плоды. Месси со штрафного пробил по воротам и попал в штангу, мяч отлетел в пятку Вацлика, а затем снова в штангу. От нее "кожаный" попал в Пике, тот избежал положения вне игры и забил в пустые ворота – 1:1.

Победный гол в ворота Севильи забил Дембеле. Француз на 79-й минуте мощно пробил перед штрафной соперника – мяч от перекладины срикошетил в ворота.

Суперкубок Испании

Барселона – Севилья – 2:1

Голы: Сарабия, 9 – Пике, 42, Дембеле, 79

Нереализованные пенальти: Бен-Еддер, 90 + 1