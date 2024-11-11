Барселона теряет кадры

Барселона приехала в Сан-Себастьян без Ямала. Голден-бой в матче Лиги чемпионов против Цвены Звезды получил тяжелую контузию правой лодыжки. Дискомфорт не исчез до выходных – каталонский клуб пока не знает сроков возвращения. Возможно, Ламину придется пропустить игры Лиги наций.

Возможно, эта травма стала не последней на этой неделе для "блаугранас". Еще в первом тайме против Сосьедада зашкулил Де Йонг, который однако доиграл до перерыва. На второй тайм Френки уже не вышел, уступив место Ольмо. Впрочем, даже и такими потерями Барселона была обязана побеждать 13-ю команду чемпионата – пусть и на ее поле.

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Барселона стала жертвой "грабителей"

В первой 20-минутке острых моментов не возникало. Исключением стал эпизод на 13-й минуте, когда Де Йонг прошел к линии штрафной и пробил в Левандовски. Мяч подскочил вверх и заметался по штрафной.

Первым в ситуации разобрался поляк, который подхватил неудачный вынос головой от Субельдии и расстрелял ворота басков. Впрочем, счет не изменился из-за офсайда, который зафиксировали у Роберта в момент удара Френки.

Впрочем, у многих болельщиков закрались сомнения. Стоп-кадры эпизода не вызывали доверия. На повторе же было заметно, что нога Левандовски точно располагалась перед ногой Агерда.

А потом появились стоп-кадры с полуавтоматической системы фиксации офсайда – и там стала очевидной катастрофическая ошибка судей. Линию провели по ноге защитника Сосьедада!

BREAKING: Гол Левандовски НЕ был в офсайде. VAR принял ногу защитника за ногу Левандовски. Это был действительный гол. @ArchivoVAR pic.twitter.com/l4MVSBtrRX - ACE (болельщик) (@FCB_ACEE) 10 ноября, 2024

После этого матч хотелось выключить, ведь в соцсетях выкатили кучу интересных мемов. Да и на заголовки каталонских СМИ хотелось смотреть больше.

Los zapatos de Lewandowski según el VAR. pic.twitter.com/xprPXtP4Ob - Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) 10 ноября, 2024

Ботинки Левандовски по версии VAR pic.twitter.com/QkH5gwISQE - Тролль-футбол (пародия) (@Troll_Futballl) 10 ноября, 2024

Сосьедад нашел противоядие Барселоне. Дриблинг Кубо + открывание Кубо едва не уничтожили машину Флика

Реал Сосьедад выбрал довольно смелый оборонительный план, высоко прессингуя Барселону на стадии билд-апа – но быстро возвращаясь в средний / низкий блок в случае неудачного давления. При позиционной защите баски держались в схеме 4-4-2. Иманол Альгуасил этим подходом не удивил, сыграв по типичной модели.

Гораздо интереснее выглядели адаптации атакующей модели. Здесь у хозяев выделялись две изюминки. Первая – ставка на сильные качества Кубо.

Основная его задача Такефуси заключалась в разгоне контратак Сосьедада, хотя черновой работы у него тоже хватало. Японец подхватывал ничейные мячи или скидки в глубине, заплетал комбинации, убегал на пространство или запускал туда партнеров, а также постоянно обыгрывал 1в1.

Кубо отдал 6 передач с продвижением (больше только у центрбека Мартинеса из Барсы), трижды выкатил пас под удар и дважды проходил соперника на дриблинге 1в1 (с двух попыток). Также он вошел в топ-3 по продвижениям через ведение мяча, уступая только Бальде и все тому же Мартинесу. Кроме того, Такефуса заработал для "чурри-урдин" опасный штрафной.

Другой особенностью атак Сосьедада стали частые диагональные переводы. Этот инструмент очень эффективен против высокой линии обороны – Барселон сама так действовала против Баварии, а мюнхенцы таким же образом забили в ее ворота. На чужой трети баски также использовали открывания в недодачу, да и вообще они хорошо поддерживали прорывы Кубо.

Особенно в этой работе отличились Беккер и Оярсабаль, которые работали в ширине или использовали диагональные забегания за спину. Это – еще один элемент борьбы против высоких линий обороны, ведь подобное смещение труднее поймать в офсайд. В этом матче хозяева залезли в положение вне игры всего три раза.

Длинная диагональ – один из самых популярных кластеров передач Сосьедада в матче против Барсы. Пять из шести попыток оказались точными. Показательно, насколько менее эффективны прямые выносы.

Все свои достоинства Сосьедад конвертировал в остроту. В сочетании с очень интенсивной работой оборонительного блока такой футбол принес фантастическую статистику. Баски перестреляли Барселону по ударам (14:11), а по касаниям в штрафной на 80 минуту они вели со счетом 26:11.

В конце концов, подопечные Мануэля Альгуасила растоптали "блаугранас" по ожидаемым голам (1,85 xG против 0,64). Эта картина даже преуменьшает колоссальное преимущество хозяев по количеству моментов.

Кубо не повезло с партнерами-марнотратами, но для победы хватило и их

Первый опасный эпизод у ворот "блаугранас" произошел вследствие фола на Кубо. Браис Мендес со стандарта закрутил мяч под перекладину, однако Пенья в сногсшибательном прыжке парировал. Дальнейший угловой ничего баскам не принес – впрочем, атака вторым темпом принесла новую остроту.

Кубо подхватил сферу на углу штрафной, легко переиграл Педри и Кунде, после чего нанес плотный удар. Пенья выручил гостей.

На 33-й же минуте Иньяки вынужден был вынимать мяч из сетки. Баски выиграли верховую дуэль в опорной зоне после выноса Пеньи, а Сучич головой сбросил сферу за спину Кубарсе. Шеральдо сразу же сделал рывок, который проспал Кунде – как следствие, левый фулбек вышел один на один, спокойно переиграв голкипера. 1:0!

На 1-й компенсированной минуте Сосьедад мог удвоить свое преимущество. Кубо подхватил мяч на своей половине и обыгрался в опорной зоне, откуда пошла диагональ на Беккера. Шеральдо прорвался по левому флангу в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, а Оярсабаль замыкал без сопротивления – и не попал по воротам!

Через пять минут после перерыва Микель мог исправиться за расточительство, подхватив отскок на линии полукруга и бахнув с подъема под перекладину. Пеньи в отчаянном прыжке перевел сферу над каркасом!

Еще через две минуты произошел новый пожар. Кубо отборолся с огромным Мартинесом, Арамбурру подхватил отскок и влетел на правый край штрафной, а оттуда покатил вдоль линии вратарской – Шеральдо замыкал в касание, но пробил неточно!

На 72-й же минуте свежий Барренечеа откликнулся на заброс из глубины, убегая Кунде. Впрочем, Андер получил мяч на углу вратарской и вынужден был пробивать "шведой" с неудобной позиции. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Барселона за все это время имела только угловой с замыканием Кубарси. Быть бы 1:1, если бы мяч, облизав каркас, не ушел за пределы поля. Ничего более интересного "блаугранас" не создали – и это уже тенденция. Точно такой же провальный второй тайм болельщики увидели и в поединке с Эспаньолом, где гранд глотал момент за моментом без ответа.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Реал Сосьедада. Ханси Флик потерпел второе поражение в Ла Лиге – и снова от баскского середняка. Первым обидчиком стала Осасуна, которая устроила Барсе разгром.

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