"Сейчас в Барселоне самая худшая ситуация с тех пор, как я здесь. Ситуация доведена до предела. Пандемия ее усиливает.

Барселона вынуждена перенести выборы президента клуба – известна новая возможная дата

Мы хотели, чтобы выборы президента клуба состоялись как можно быстрее, но здоровье людей – это главное. Хотелось бы, чтобы выборы уже состоялись и клуб вышел из кризиса", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, выборы президента Барселоны были запланированы на 24 января, но не состоятся в срок. Каталонский клуб остается без президента с осени, после отставки Хосеп-Марии Бартомеу.

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