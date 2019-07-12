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Барселона сегодня завершит трансфер Гризманна, – СМИ

00:40 33 Читати українською
Барселона сегодня завершит трансфер Гризманна, – СМИ
Антуан Гризманн / Фото ФК Атлетико

Сага с переходом нападающего Атлетико Антуана Гризманн в Барселону находится на финишной прямой.

Представители Барселоны 12 июля оплатят клаусулу Гризманна в размере 120 млн евро и официально завершат трансфер француза, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт игрока с каталонским клубом будет рассчитан на 5 лет. "Блаугранас" намерены официально представить 28-летнего форварда уже в ближайшие выходные.

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Напомним, переговоры между сторонами происходили очень напряженно, поскольку "матрасники" обвиняли Барсу в нарушении трансферных правил из-за предварительных договоренностей с Антуаном.

В прошлом сезоне Ла Лиги француз провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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