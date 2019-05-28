Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде сегодня, 28 мая, может покинуть клуб.

Барселона уже сегодня уволит Эрнесто Вальверде с поста главного тренера, сообщает RAC 1.

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Причиной стали позорный вылет из Лиги чемпионов от Ливерпуля, в котором "блаугранас", выиграв в первом матче 3:0, уступили на Энфилде со счетом 0:4, а также поражение в финале Кубка Испании от Валенсии (1:2).

Вальверде возглавил команду летом 2017 года после отставки Луиса Энрике и 2 раза подряд выиграл Ла Лигу, но одновременно с этим был дважды унижен в Лиге чемпионов.

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