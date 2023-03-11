Барселона сделала заявление о судейском скандале, который может стоить места в Примере и ЛЧ
Барселона пытается не паниковать на фоне серьезных обвинений прокуратуры по делу Энрикеса Негрейры.
"Этот сценарий был предусмотрен ФК Барселона с того момента, как жалоба попала в суд. Прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело.
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С другой стороны, заключение прокурора есть не что иное, как только предварительная следственная гипотеза. Теперь судебное расследование начинается должным образом, и здесь любая гипотеза должна быть подтверждена или отвергнута. ФК Барселона будет способствовать расследованию во всем, что нужно. Барселона повторяет, что никогда не покупала ни одного арбитра и не пыталась повлиять на его решение", – Sport.es цитирует заявление каталонского клуба.
Напомним, Бареслона подозревается в многолетнем нечестном сотрудничестве с бывшим вице-президентом Комитета арбитров Испании Энрикесом Негрейрой, который обеспечивал клубу "правильных" судей и определенные привилегии.
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