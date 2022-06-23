Бавария не хочет прощаться с Левандовски, но сам форвард публично заявил о намерении сменить клубную прописку. Контракт между сторонами действует до лета 2023 года.

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Единственным реальным претендентом на 33-летнего футболиста является Барселона. Каталонцы уже предпринимали одну попытку закрыть трансфер, но в Мюнхене отклонили предложение в 32 млн евро. Теперь испанцы увеличили сумму и готовы еще несколько миллионов прописать в бонусный фонд.

Улучшенное предложение Барселоны предусматривает 35 млн гарантированно и еще 5 млн бонусами, сообщает BILD. Отмечается, что Бавария на него пока никак не отреагировала. Накануне Оливер Кан заявил, что клуб готов оставить Левандовски в команде даже после перехода Садио Мане.

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