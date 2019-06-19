Барселона сделала ставку на Дембеле и отказалась от идеи возвращения Неймара

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может спать спокойно, а лидер ПСЖ Неймар – сдавать билеты в столицу Каталонии.

Руководство Барселоны сообщило Усману Дембеле, что рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает радиостанция Cadena SER.

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По информации источника, каталонцы также решили отказаться от трансфера звездного бразильца.

Ранее сообщалось, что именно французский форвард мог оказаться в ПСЖ как часть компенсации за возвращение Неймара в Барселону.

Напомним, что в Усмана есть проблемы с дисциплиной, что и побудило слухи о его уходе из лагеря "блаугранас". В прошлом сезоне Примеры Дембеле провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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