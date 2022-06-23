Барселона сделала оригинальное предложение по звездному защитнику
23 июня 23:46 - Читати українською
Защитник Севильи Жюль Кунде остается одной из главных целей Барселоны в летнее трансферное окно.
Барселона сделала официальное предложение Севилье по переходу Кунде, сообщает Partido Unico.
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Трансфер будет оплачен двумя траншами. Первый должен заплатить сразу (23 млн евро) и доплатить 40 млн в течение двух лет. В Севилье уверены, что Кунде на 90% уже является игроком Барселоны.
К слову, француз сыграл в 44 поединках за андалусийцев, у которых отличился 3 голами и ассистом.
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