Барселона сделала официальное заявление о тяжести травмы Дембеле

Вероятно, в лагере Барсы уже пожалели, что в свое время потратили на трансфер Дембеле 125 млн евро.

Каталонские врачи диагностировали в Усмана Дембеле полный разрыв сухожилия правого бедра, из-за чего француз будет вынужден лечь под нож, сообщает официальный сайт клуба.

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Оперировать 22-летнего форварда будут в Финляндии, о сроках реабилитации в "блаугранас" не сообщают.

Напомним, Усман только недавно вернулся на поле после травмы и уже через несколько дней получил новое повреждение, из-за которого пропустит остаток сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей.

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