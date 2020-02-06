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Барселона сделала официальное заявление о тяжести травмы Дембеле

16:18 170 Читати українською
Барселона сделала официальное заявление о тяжести травмы Дембеле
Лионель Месси и Усман Дембеле / Фото Sky Sports

Вероятно, в лагере Барсы уже пожалели, что в свое время потратили на трансфер Дембеле 125 млн евро.

Каталонские врачи диагностировали в Усмана Дембеле полный разрыв сухожилия правого бедра, из-за чего француз будет вынужден лечь под нож, сообщает официальный сайт клуба.

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Оперировать 22-летнего форварда будут в Финляндии, о сроках реабилитации в "блаугранас" не сообщают.

Напомним, Усман только недавно вернулся на поле после травмы и уже через несколько дней получил новое повреждение, из-за которого пропустит остаток сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей.

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Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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