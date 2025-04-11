Немецкий специалист возглавил "кулес" летом 2024 года, подписав контракт на два сезона. Как информирует The Athletic, Барселона ведет переговоры с Ханси Фликом о пролонгации соглашения.

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"Кулес" предлагают немецкому специалисту контракт до 2027 года. Источники, близкие к Флику, указывают, что пока продолжаются переговоры по новому соглашению. Наставник Барселоны не хочет принимать решение до конца кампании 2024/25, поскольку считает, что нужно сосредоточиться на текущих результатах.

Каталонский клуб продолжает бороться за три трофея. "Кулес" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги с 67 баллами, вышли в финал Кубка Испании и имеют шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Флик заявил, что, хотя он не планирует спешить с долгосрочными обязательствами, он счастлив в Барселоне и будет постоянно оценивать свое будущее.

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