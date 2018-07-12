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Барселона сделала Челси улучшенное предложение по трансферу Виллиана

18:39 121 Читати українською
Барселона сделала Челси улучшенное предложение по трансферу Виллиана
Виллиан / фото: ФК Челси

Полузащитник Челси Виллиан может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонцы серьезно настроены подписать 29-летнего бразильца.

Барселона не оставляет попыток подписать хавбека Челси Виллиана. После предыдущего предложения в размере 50 млн фунтов, которое лондонский клуб отклонил, каталонцы предложили за игрока 53 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports News.

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В Барселоне надеются, что экс-лидер Шахтера сможет заменить Андреса Иньесту, который перешел в японский Виссел Кобе.

Напомним, вчера Барселона за 50 млн евро продала Паулиньо в Гуанчжоу Эвергранд, хотя год назад подписала бразильца за 40 млн.

Контракт Виллиана с Челси истекает летом 2020 года.

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