Барселона сбила цену на Дембеле до смешной отметки, но все равно не может найти покупателя

Каталонцам будет очень трудно пристроить Усмана Дембеле в другом клубе.

Дембеле с огромной вероятностью проведет следующий сезон в Барселоне. Из-за коронавирусных финансовых потерь "блаугранас" решили продать 22-летнего вингера, но сделать это оказалось очень сложно.

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Барса сбила цену на Усмана почти вдвое – приобрела за 125 миллионов евро, а готова отпустить за 60 млн. Впрочем, даже такую ​​сумму никто не хочет платить, каталонцы банально не могут найти покупателя, сообщает Marca.

Последний раз клуб обсуждал судьбу француза с его агентом перед очередной травмой Дембеле, которая заставила оставить ситуацию в подвешенном состоянии. В целом за свой период в Барселоне Усман получил 7 различных травм. В текущем сезоне Дембеле сыграл лишь 5 матчей в Примере.

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