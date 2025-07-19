Барселона имела все шансы подписать Нико Уильямса после завершения сезона 2024/25, однако трансфер сорвался из-за неосторожных действий каталонцев при обсуждении сделки.

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Как сообщает AS, переговоры между спортивным директором клуба Деку и представителем футболиста Феликсом Тайнтой проходили в позитивном ключе – пока каталонцы не заподозрили, что агент параллельно ведет переговоры с Атлетиком по новому контракту.

На фоне затягивания переговоров один из представителей Барселоны, по данным источника, обратился непосредственно к Нико Уильямсу с просьбой разорвать сотрудничество с Тайтой и нанять кого-то из известных агентов – вроде Жорже Мендеша или Пини Захави. Этот шаг вызвал возмущение в семье игрока.

В конце концов, Уильямс решил остаться в Атлетике и подписал сенсационный 10-летний контракт со своим родным клубом, окончательно разрушив трансферные планы Барселоны.

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