Если Барселона вовремя не получит разрешение на проведение домашних матчей на Камп Ноу, клуб будет вынужден перенести встречи на стадион имени Йохана Кройфа. Об этом информирует Diario Sport.

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Ранее подобный перенос произошел с Кубком Жоана Гампера. Сообщается, что Барселона продолжает работать над тем, чтобы провести первый домашний матч Ла Лиги против Валенсии, запланированный на выходные 13-14 сентября, на стадионе Камп Ноу. Но альтернативные варианты не исключаются.

Стадион Монжуик точно не сможет принять этот матч – из-за концерта Post Malone. Проведение матча с Валенсией на стадионе имени Йохана Кройфа приведет к значительной потере доходов клуба, поскольку он вмещает всего 6000 зрителей.

"Блаугранас" все еще рассматривает вариант проведения матча с Валенсией на стадионе Камп Ноу, хотя и с вместимостью 30 тысяч человек, как было запланировано для Кубка Гампера. Главной проблемой является получение разрешений на дебют команды Ханси Флика в Лиге чемпионов, поскольку УЕФА требует, чтобы весь первый этап проходил на одной арене. Барса, по словам самого президента Жоана Лапорты, уже обратилась к европейскому руководящему органу с просьбой не давать команде домашние матчи в первом туре ЛЧ.

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