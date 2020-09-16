Каталонскому гранду придется провести три стартовых тура Примеры без Месси, если форварда вызовут в сборную Аргентины, информирует Mundo Deportivo.

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"Альбиселесте" 8 и 13 октября встретятся с Эквадором и Боливией в рамках отбора на чемпионат мира. Условия карантина обязывают клубы отпускать игроков в расположение сборных за 2 недели до начала матчей. Если Месси вызовут по такому принципу, то Барселона будет вынуждена обходиться без него в поединках с Вильярреалом (27 сентября), Сельтой (30 сентября) и Севильей (4 октября).

Напомним, что летом Месси был на грани ухода из Барселоны, однако ни один из клубов-претендентов не решился заплатить клаусулу в размере 700 млн евро.

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