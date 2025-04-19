Форвард Барселоны Роберт Левандовски попал в лазарет после матча с Сельтой (4:3) в 32-м туре Ла Лиги.

Польский нападающий не смог завершить встречу с "кельтами" из-за повреждения. Ханси Флику пришлось заменить игрока на 78 минуте.

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Как сообщает Mundo Deportivo, окружение Левандовски пессимистично относится к тому, что Роберт сможет сыграть в финале Кубка Испании. Есть риск, что форвард пропустит также полуфинал Лиги чемпионов против Интера. Ожидается, что поляк может пропустить две-три недели. В воскресенье, 20 апреля, Левандовски пройдет медицинское обследование, которое определит степень травмы.

Напомним, что Барселона сыграет в финале Кубка Испании с Реалом 26 апреля, а через четыре дня – с Интером в Лиге чемпионов.

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