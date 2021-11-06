Хави Эрнандесу придется начинать свой тренерский путь в Барселоне без звездного воспитанника каталонцев. Ансу Фати получил повреждение в матче 13-го тура Ла Лиги против Сельты (3:3).

Сельта – Барселона – 3:3 – видео голов и обзор матча

Фати появился в стартовом составе и даже забил гол, открыв счет на 5-й минуте. Однако в перерыве молодого форварда заменили. Он получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги, сообщает AS.

Отмечается, что игроку еще предстоит пройти тщательное медобследование, но уже сейчас понятно, что Фати пропустит минимум один месяц. Нападающий не сыграет Эспаньолом, Бенфикой, Вильярреалом и Бетисом. Возможно, он сможет снова выйти на поле только в последнем туре группового этапа ЛЧ против Баварии, который состоится 8 декабря в Мюнхене.

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К слову, Ансу Фати в последнее время регулярно оказывается в клубном лазарете. Он пропустил старт нынешнего сезона, завершая реабилитацию после травмы мениска левого колена. Кроме того, в октябре 19-летний испанец на 10 дней оказался вне игры из-за дискомфорта в правом колене. В текущем сезоне Фати сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

Барселона на 90+6 минуте упустила победу над Сельтой, ведя 3:0 до перерыва – три травмы и странный провал каталонцев