Контракт нидерландца рассчитан исключительно до лета 2023 года, информирует Mundo Deportivo.

Барселона уже контактировала с первым кандидатом на пост главного тренера

Барселона подписала Депая свободным агентом, но хотела соглашение на два года с возможным продлением в одностороннем порядке еще на один. В конце концов, форвард отказался от дополнительного пункта пролонгации, что может привести к проблемам в будущем. Уже следующим летом контракт Мемфиса будет "ненадежным", а в 2023-м нападающий вообще может уйти бесплатно, повторив судьбу Лионеля Месси. Барселона имела бы значительно более прочные позиции, если бы выбила пункт об обязательном продлении на третий сезон.

Добавим, что Депай уже успел провести за каталонцев 6 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом.

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