Руководство Ла Лиги считает, что Барселона не имела права регистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора

Высший совет по спорту (CSD) стал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.

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Как информирует Marca, Ла Лига объявила, что подала апелляцию на решение CSD. Руководство лиги хочет, чтобы оба игрока не могли играть до конца сезона.

Ла Лига считает, что решение CSD "серьезно нарушает нормативную базу по экономическому контролю и обработке спортивных лицензий, подрывает принципы соревнования и ставит под угрозу его целостность, нарушая принцип равенства между клубами".

Учитывая, что руководство Лиги не впервые пытается оспорить решение CSD и уже получало отказы, мало шансов, что регистрацию Ольмо и Виктора отменят.

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