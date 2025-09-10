Гави не смог принять участие в матчах сборной Испании, поскольку получил травму правого колена. Как сообщает Diario Sport, сейчас хавбек Барселоны проходит консервативное лечение.

"Я поговорил с Гави, он расстроен и ждет возможной операции на мениске. Он придерживается всех рекомендаций врачей, чтобы избежать подобной ситуации и необходимости операции на внутреннем мениске правого колена. Гави – очень сильный игрок... Я подбадривал его, потому что именно в таких ситуациях человек становится сильнее", – цитирует де ла Фуэнте издание.

Напомним, что в 2023 году Гави пережил разрыв крестообразной связки и пропустил целый сезон.

