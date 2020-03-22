Барселона решила сократить зарплату игрокам на время карантина – Месси и компания ответили президенту

В лагере каталонцев не намерены переплачивать игрокам за пребывание дома.

Боссы Барсы встретились с лидерами каталонской команды, чтобы обсудить возможность снижения зарплат игрокам на время карантина, сообщает Mundo Deportivo.

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На совещании присутствовали Лионель Месси, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс, которые согласились с руководством "блаугранас", считая такую инициативу справедливой.

Напомним, в Испании приостановили все спортивные соревнования из-за пандемии. В стране уже зафиксировано более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, более тысячи из которых летальные.

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