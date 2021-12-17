Барселона летом арендовала Демира у венского Рапида на сезон с правом выкупа за 10 миллионов евро. Юсуф мечтал о Барсе, однако вынужден вернуться из аренды раньше срока. Каталонцы решили досрочно расторгнуть сделку в январе, сообщает Sport.es.

Барселона расчищает состав и не видит в Демире огромного потенциала. Рональд Куман активнее его использовал, а Хави дал только один шанс (в ЛЧ против Бенфики). За сезон Юсуф сыграл 9 матчей, а больше Барса его не привлекала, чтобы не платить Рапиду отступные.

Австриец турецкого происхождения за свой талант и специфическое телосложение получил статус нового Месси. Летом на него претендовали немецкие клубы, однако он уехал за своей мечтой в Барселону. Теперь Юсуф либо вернется в Рапид, либо попробует свои силы в Бундеслиге.