Каталонцы близки к решению саг, которые длятся последние несколько недель. Де Йонга хотели продать в МЮ или Челси, однако хавбек наотрез отказывался покидать Камп Ноу. Барса была готова сохранить его только при условии уменьшения зарплаты.

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Нидерландец долго крутил носом, но наконец-то передумал, сообщает Diario Sport. Сегодня полузащитник попросил агента искать компромисс с Барселоной, чтобы продолжить карьеру в составе "кулес". Отдельно нужно решить вопрос долга. 2 года назад де Йонг согласился отсрочить 17 млн ​​евро выплат, также ставших проблемой этим летом.

Вердикт для Мартина Брейтуэйта совсем другой. Датчанина откровенно выгоняли, забрав номер и не взяв на летнее турне в США. Нападающий упорно сопротивлялся, но все же согласился покинуть клуб уже сейчас, информирует Жерар Ромеро. Барселона выплатит ему 2,5 млн евро компенсации. Это позволит каталонцам существенно сэкономить, ведь Брейтуэйт за оставшиеся 2 года контракта должен был заработать около 6 млн евро.

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