Барселона и Реал Мадрид встречаются в 7 туре чемпионата Испании. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в заявку на свое первое в жизни официальное Класико.

Где смотреть Барселона – Реал онлайн? Игру покажет MEGOGO. Начало в 17:00. Классико №245. Каталонцы попробуют догнать "сливочных" по победам в истории личных встреч в Примере. Онлайн-трансляция Барселона – Реал доступна на "Футбол 24". Команда Зидана подходит к дерби после 2 подряд позорных поражений, все еще оставаясь лидером по потерянным очкам, но с туманными перспективами своего тренера. "Блаугранас" не забили ни одного гола за 2 предыдущих матча против Мадрида и рискуют повторить 62-летний антирекорд, если это случится в третий раз подряд.

Барселона – Реал: анонс и прогноз на матч Примеры

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Милитао, Марсело, Иско, Модрич, Васкес, Родриго, Йович

Барселона: Нето – Дест, Пике, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс – Педри, Коутиньо, Фати – Месси

Запасные: Пенья, Тенас, Араухо, Роберто, Фирпо, Аленья, Пьянич, Пуч, Гризманн, Брейтвейт, Дембеле, Тринкао