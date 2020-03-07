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Барселона – Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

19:25 104 Читати українською
Барселона – Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Барселона – Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Барселона в рамках 27-го тура чемпионата Испании принимает Реал Сосьедад. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 27-го тура Ла Лиги Барселона – Реал Сосьедад начался в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция встречи проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Де Йонг – Брейтуейт, Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Умтиті, Пуч, Фирпо, Кольядо, Видаль, Фати

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабаль, Льоренте, Ле Норман, Начо – Порту, Мерино, Гевара, Мугуруса – Эдегор, Исак

Запасные: Мойя, Муньос, Сальдуа, Субельдиа, Янузай, Виллиан Хосе, Оярсабаль

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Испания Барселона Барселона Барселона - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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