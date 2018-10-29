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Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Примеры – как это было

28 октября 19:19 9229 Читати українською
Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Примеры – как это было
Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании 2018/19

Барселона победила Реал в центральном поединке Примеры 2018/19. В этой же новости проводилась онлайн трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 17:15 и завершился разгромной победой команды Вальверде со счетом 5:1.

Барселона – Реал – видео голов

Хет-трик оформил Луис Суарес, еще по голу забили Филиппе Коутинью и Артуро Видаль.

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Барселона: Тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Рафинья, Суарес, Коутиньо

Запасные: Силлесен, Семеду, Дембеле, Малком, Мунир, Видаль, Чуми

Реал: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Иско – Бензема, Бейл

Запасные: Навас, Одриосола, Вальверде, Васкес, Себальос, Мариано, Асенсио

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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