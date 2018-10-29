Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Эль Класико

Барселона посоревнуется с Реалом в 10 туре Примеры. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 10 тура испанской Примеры Барселона – Реал состоится 28 октября на Камп Ноу. Начало игры в 17:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси пропустит Эль Классико впервые за 11 лет

Барселона – Реал, прогноз букмекеров на матч Примеры:

Барселона даже без травмированного Месси подходит к Эль Класико фаворитом. Специалисты William Hill на победу каталонцев предлагают средний коэффициент – 2. Ничья и виктория Реала оцениваются почти одинаково – 3.75 и 3.5 соответственно.

Лучшие шансы забить в принципиальном противостоянии, по мнению букмекеров, имеет Луис Суарес. На гол уругвайца дают 1.85. В составе "сливочных" больше всего рассчитывают на взятие ворот от Гарета Бейла – коэффициент 2.45.

Авторитетная контора Bwin дает похожие котировки. Успех Барселоны оценивается тем же коэффициентом – 2, а вот в мадридскую команду здесь верят чуть больше. Победа Хулена Лопетеги оценивается в 3.3, ничья же – в 3.7.

По прогнозам специалистов Эль Класико будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить только за 1.53, тогда как на соответствующий тотал меньше – за 2.4.

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