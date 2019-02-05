Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Испании

Барселона и Реал встретятся в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Барселона – Реал состоится 6 февраля на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Барселона – Реал, прогноз букмекеров на матч Кубка Испании:

William Hill считает команду Эрнесто Вальверде безоговорочным фаворитом поединка. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.80. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.90, а победа Реала оценивается в целых 4.20.

Bwin выставили похожиt котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 1.75, а на викторию гостей предлагают коэффициент 4.33. На ничью – 4.00.

Напомним, в 1/4 финала Барселона выбила Севилью, а Реал был сильнее Жироны. Другую пару полуфиналистов составили Валенсия и Бетис.

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Стоит отметить, что в составе Барселоны поединок могут пропустить Лионель Месси и Усман Дембеле. У обоих игроков проблемы со здоровьем.

К слову, ответный матч Реал Мадрид – Барселона пройдет на Сантьяго Бернабеу 27 февраля. Интересно, что уже через несколько дней соперники снова сойдутся на поле мадридского стадиона – на этот раз в чемпионате Испании. Данный поединок пройдет 2 марта.