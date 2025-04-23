Украинский голкипер Андрей Лунин, похоже, не сыграет в финале Кубка Испании против Барселоны.

Несмотря на обещания тренерского штаба, Карло Анчелотти лично сообщил украинцу, что место в воротах займет Тибо Куртуа.

Анчелотти принял окончательное решение относительно своего будущего – тренер Реала уже готовится к ЧМ-2026

"Мне очень жаль, но мы считаем, что Куртуа должен играть", – цитирует Анчелотти DefensaCentral.

Решение итальянца вызвано не только важностью матча, но и недавней травмой Лунина, которая пошатнула уверенность в готовности украинца.

Напомним, что финал Кубка Короля между Барселоной и Реалом состоится 26 апреля. В случае поражения королевский клуб может попрощаться с Карло Анчелотти.

Реал в компенсированное время дожал Атлетик – пушка Вальверде спасла чемпионские надежды Мадрида