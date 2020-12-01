Сразу три европейские гранды попытаются зимой подписать 18-летнего Мелайро Богарда, сообщает Sport.es.

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Среди потенциальных претендентов на нидерландского защитника Хоффенхайма оказались Барселона, Реал и Манчестер Сити. Трансфер выглядит вполне вероятным, ведь действующий контракт Мелайро с Хоффе рассчитан до лета 2021-го, и боссы немецкого клуба заинтересованы заработать на продаже своего таланта.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Богард провел только один матч.

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