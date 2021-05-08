Только Барселона, Реал и Ювентус не отказались от идеи Суперлиги, а потому УЕФА планирует прибегнуть к жестким мерам в отношении этих клубов, информирует COPE.

УЕФА официально принял санкции в отношении участников скандальной Суперлиги – клубы узнали сумму штрафа

Так, президент УЕФА Александр Чеферин готов предложить исключить клубы-мятежники из еврокубков на 2 года. Идея будет рассмотрена после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. Президент Реала Флорентино Перес рассчитывает, что УЕФА пойдет на диалог с клубами, а в противном случае будет искать другие способы решения проблемы, в том числе и обращение в суд.

Напомним, в середине апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира – Суперлига. Но проект просуществовал всего два дня – массовые протесты фанатов и угрозы санкциями привели к провалу замысла.

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