Барселона, Реал и Ювентус могут быть исключены из еврокубков на 2 года – клубы до сих пор не отказались от Суперлиги
Президент УЕФА Александр Чеферин желает серьезно наказать основателей Европейской Суперлиги.
Только Барселона, Реал и Ювентус не отказались от идеи Суперлиги, а потому УЕФА планирует прибегнуть к жестким мерам в отношении этих клубов, информирует COPE.
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Так, президент УЕФА Александр Чеферин готов предложить исключить клубы-мятежники из еврокубков на 2 года. Идея будет рассмотрена после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. Президент Реала Флорентино Перес рассчитывает, что УЕФА пойдет на диалог с клубами, а в противном случае будет искать другие способы решения проблемы, в том числе и обращение в суд.
Напомним, в середине апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира – Суперлига. Но проект просуществовал всего два дня – массовые протесты фанатов и угрозы санкциями привели к провалу замысла.
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