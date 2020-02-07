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Барселона, Реал и Атлетико впервые за 17 лет не сыграют в полуфинале Кубка Испании

10:57 26 Читати українською
Барселона, Реал и Атлетико впервые за 17 лет не сыграют в полуфинале Кубка Испании
Серхио Рамос и Лионель Месси больше не сыграют в нынешнем розыгрыше Кубка Испании / Getty Images

Фавориты турнира впервые за более чем полтора десятилетия вылетели из турнира на столь ранней стадии.

В нынешнем Кубке Испании накануне было установлено достижение со знаком минус – в полуфинальных поединках турнира впервые за 17 лет не будет ни одного представителя традиционной топ-3 последних лет, сообщает Mister Chip.

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Напомним, мадридский Атлетико вылетел на стадии 1/16 от Леонеса, а Реал и Барселона проиграли в 1/4 финала Реал Сосьедаду и Атлетику из Бильбао соответственно.

Интересно, что последний раз такое случалось еще в сезоне-2002/03 – тогда в финал вышли Рекреативо и Мальорка, которая разгромила островитян со счетом 3:0.

В текущем сезоне Кубок Испании разыграют между собой Гранада, Мирандес, Реал Сосьедад и Атлетик.

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