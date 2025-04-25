Официальный телеканал Реала (RMTV) накануне выпустил видео, в котором критикуют арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, – судью финала Кубка Испании. Так, мадридцы требуют сменить рефери финального поединка, ведь считает их "нечестными, предвзятыми, несправедливыми".

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"Когда ребенок приходит в школу, а там есть другие, которые говорят ему, что его отец – злодей, это очень трудно. Я стараюсь воспитывать своего сына, говорить ему, что его отец честный, что он просто еще один спортсмен. Когда я покину судейство, я хочу, чтобы мой сын гордился мной. То, через что мы проходим – недопустимо, и не только среди профессионалов. Многие семьи зависят от этого, особенно в массовом футболе. Каждый должен задуматься над этим", – ответил на вопрос насчет этого видео Бенгоечеа, после чего расплакался.

Напомним, матч Барселона – Реал в финале Кубка Испании состоится уже завтра, 26 апреля, начало в 23:00. Для мадридцев это будет один из последних шансов спасти сезон, тогда как Барса может оформить требл в этом сезоне.

Ricardo De Burgos Bengoetxea romper a llorar en mitad de la rueda de prensa. No pudo contener las lágrimas a la pregunta de @jdelriomuradas sobre la presión arbitral #CopadelRey pic.twitter.com/95wBUgV9w3 — MARCA (@marca) April 25, 2025

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