Ламин Ямаль продолжает страдать от боли в паху и не сыграет против Ньюкасла в дебютном матче Барселоны в Лиге чемпионов нового сезона. Участие 18-летнего вингера в матче против Хетафе находится под серьезным сомнением, и, похоже, он вряд ли будет доступен в матче против Овьедо. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Самый реалистичный сценарий, который всегда требует максимальной осторожности из-за серьезности травмы, заключается в том, что он может вернуться на несколько минут в матче против Реала Сосьедад, хотя цель ясна: быть на 100% готовым к матчу с ПСЖ Ильи Забарного.

Сообщается, что Ямаль почувствовал дискомфорт в матче с Леванте. Он усилился после матча с Райо Вальекано. Игрок продолжает ежедневные сеансы физиотерапии и специальное лечение, чтобы сократить время восстановления.

Матч Барселона – ПСЖ состоится 1 октября.

