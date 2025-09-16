Барселона разработала стратегию для восстановления Ямаля – все ради встречи с Забарным
Барселона не планирует выпускать вингера Ламина Ямаля на поле в трех ближайших матчах.
Ламин Ямаль продолжает страдать от боли в паху и не сыграет против Ньюкасла в дебютном матче Барселоны в Лиге чемпионов нового сезона. Участие 18-летнего вингера в матче против Хетафе находится под серьезным сомнением, и, похоже, он вряд ли будет доступен в матче против Овьедо. Об этом информирует Mundo Deportivo.
Барселона не сможет сыграть с ПСЖ на Камп Ноу – каталонцы выбрали другую арену из-за правила УЕФА
Самый реалистичный сценарий, который всегда требует максимальной осторожности из-за серьезности травмы, заключается в том, что он может вернуться на несколько минут в матче против Реала Сосьедад, хотя цель ясна: быть на 100% готовым к матчу с ПСЖ Ильи Забарного.
Сообщается, что Ямаль почувствовал дискомфорт в матче с Леванте. Он усилился после матча с Райо Вальекано. Игрок продолжает ежедневные сеансы физиотерапии и специальное лечение, чтобы сократить время восстановления.
Матч Барселона – ПСЖ состоится 1 октября.
Барселона забила 6 голов Валенсии – Левандовски и Фермин оформили дубль, Рафинья забил дважды несмотря на наказание Флика