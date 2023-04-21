Презентация новой формы "блаугранас" запланирована на июль текущего года. Пока известно, что основная футболка будет обычного бордового цвета.

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Главной фишкой новой экипировки будет полупрозрачный ромб. Это попытка отдать честь женской команде Барселоны в 1971 году. В это время на их футболках сочетался ромб с эмблемой клуба. Рекламные логотипы Nike, Spotify и Acnur будут белыми. Флаг Каталонии на затылке останется. Также у формы будет пять полос.

FC Barcelona 23-24 iç saha forması sızdı!

FC Barcelona 23-24 home jersey leaked! pic.twitter.com/tgv5qTqGz5 — esvaphane (@esvaphane) April 21, 2023

Отметим, Mundo Deportivo сообщает, что второй комплект формы может быть необычным белым цветом.

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