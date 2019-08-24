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Барселона разочарована поведением Дембеле – Абидаль сообщил об этом агенту игрока

11:16 75 Читати українською
Барселона разочарована поведением Дембеле – Абидаль сообщил об этом агенту игрока
Усман Дембеле / Reuters

Директор Барселоны Эрик Абидаль провел встречу с агентом нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

Во время встречи Абидаль выразил свое разочарование отношением Дембеле к работе, передает Marca.

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Несмотря на это, Дембеле не будет оштрафован. Стороны договорились, что такого больше не повторится, однако в Барселоне уже не верят, что Усман исправится, поскольку это далеко не первая его подобная выходка.

Напомним, что Дембеле получил травму в матче 1-го тура Ла Лиги против Атлетика, однако после окончания встречи Усман отказался проходить медицинское обследование.

Француз ответил, что не чувствует дискомфорта и не считает травму серьезной, отправившись в Сенегал. В результате Усман обследования все же прошел – у Дембеле травма подколенного сухожилия, из-за чего он пропустит около пяти недель.

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Эрик Абидаль Эрик Абидаль Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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