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Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca

13:00 146 Читати українською
Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
Филиппе Коутиньо / фото: ФК Барселона

Будущее Филиппе Коутиньо в Барселоне под серьезным вопросом. Клуб размышляет над продажей самого дорогого игрока в своей истории.

Барселона может отпустить Филиппе Коутиньо в этом году. В клубе недовольны уровнем игры бразильца и размышляют над его продажей ближайшим летом, если экс-лидер Ливерпуля не наберет надлежащей формы.

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Деньги, полученные за Коутиньо, позволят Барселоне покрыть трансфер Фрэнки де Йонга, который летом переедет в Испанию за 75 млн евро. В то же время отмечается, что каталонцы могут отпустить бразильца исключительно при условии получения достойного предложения, сообщает Marca.

В текущем сезоне 26-летний Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах. В активе атакующего полузащитника 8 голов и 5 результативных передач.

Напомним, бразилец является рекордным трансфером в истории Барселоны. В 2018 году каталонцы заплатили Ливерпулю 135 млн евро. Контракт хавбека истекает летом 2023 года.

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