В ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов 2021/22 "сине-гранатовые" переиграли своих соперниц из Мадрида.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин, 1/4 финала. Ответный матч

Барселона – Реал – 5:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Мапи Леон, 8, Бонмати, 52, Пина, 55, Путельяс, 62, Хансен, 70 – Кармона, 16 (пен), Сомоса, 48

Третье Эль-Класико через месяц снова завершилось триумфом Барсы. Сначала мужская команда выиграла на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:0, затем женщины "блаугранас" разобрались с Реалом в первом четвертьфинале ЛЧ.

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Ответный матч подарил Барселоне еще одну знаковую победу.

Хозяева быстро открыли счет. Мапи Леон с правого фланга забросила мяч за воротничок голкиперке Реала. Мадридки быстро отыгрались с пенальти, а на старте второго тайма вышли вперед благодаря фантастическому удару метров с 40-ка.

Еще один гол гостей переводил игру в экстра-тайм, но Барса быстро сняла все вопросы. Голы Бонмати, Пины, Путельяс и Хансен принесли хозяевам победу со счетом 5:2. Стоит отметить точный удар Клаудии Пины, которая технично подсекла мяч в дальний угол.

Действующие победители женской ЛЧ вышли в полуфинал, сделав еще один шаг к защите титула.

К слову, матч посетили 91 533 (!) болельщика. Официальный Twitter Барселоны указывает, что это мировой рекорд посещаемости игры женских команд.