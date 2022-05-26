Кубок Испании среди женщин, финал

Барселона – Реал – 4:0

Голы: Мартенс, 19, Бонмати, 47, Калдентей, 52, Ошоала, 75

Мадридки пока ни разу не побеждали в Эль Класико. Женская команда Барселоны находится на совершенно другом уровне. Не подкосило каталонок даже поражение в финале Лиги чемпионов против Лиона несколько дней назад.

Лион обыграл Барселону и выиграл женскую Лигу чемпионов – чудо-гол в стиле французской легенды стал украшением финала

Сегодня Реал неплохо держался в первом тайме, но после перерыва посыпался. Барселона довела счет до непристойного и завершила роскошный сезон победой в Кубке Испании. В этом году каталонки выиграли все внутренние трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Такое с ними произошло во второй раз.