Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Барселона укрепила позицию на вершине Ла Лиги за две недели до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Флик провел небольшую ротацию

Поединок с Осасуной имел трагическую подоплеку, ведь он должен был быть сыгран еще в позапрошлом туре. Из-за внезапной смерти члена медштаба Барселоны игру начать не удалось – именно поэтому встреча с памплонцами состоялась всего через сутки после завершения международной паузы. Ханси Флик вынужден был провести перестановки в составе.

Главной потерей стал Рафинья, который только-только вернулся из сборной Бразилии. Кроме того, в запасе остались Левандовски, Араухо и Кубарси. Зато в основе "блаугранас" удалось увидеть Гави, Ольмо и Феррана Торреса.

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Барселона сделала результат уже в первые 20 минут. Соперник помог в одном из голов, но каталонцы потеряли лидера

"Кулес" доминировали в обоих таймах, держа мяч 74% времени, сделав 34 касания мяча в штрафной (против 8 у Осасуны) и имея 90% точности передач (72% у наваррцев). Из 19 ударов каталонцев 12 было проведено из пределов штрафной площади гостей – памплонцы же провели всего 3 выстрела.

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте в результате рывка Бальде по левому флангу. Алехандро получил своевременную передачу от Де Йонга и прострелил на линию вратарской, а Торрес замкнул – 1:0! Таким образом, Ферран выполнил 17 результативное действие во всех турнирах текущего сезона (14 голов + 3 ассиста). Это вдвое больше, чем в девяти предыдущих.

Торрес мог и дубль оформить, получив блестящий заброс от Ямаля на правый угол вратарской. Нападающий оказался прямо перед голкипером, пробив прямо в него.

На 18-й же минуте заброска от Педри завершилась фолом вратаря Эрреры против Ольмо. Арбитр назначил пенальти, а Дани сам пошел его выполнять, пробив под левую стойку – и не забил! Эррера парировал. К сожалению для гостей, VAR заметил преждевременное вбегание Монкайолы, поэтому пенальти приказали перебивать.

Ольмо целил в тот же угол, а Эррера прыгнул в противоположный. 2:0! Впрочем, через пять минут Дани присел на газон и сразу позвал врачей. Долгих разговоров не было – испанца заменил Фермин Лопес. Позже Marca сообщила, что травма Ольмо не является серьезной, однако сроки восстановления пока неизвестны.

Торрес же на 39-й минуте мог устроить разгром, нанеся прямой удар со стандарта. Ферран пробил над стенкой, но попал в перекладину! В конце концов, команды отправились отдыхать с преимуществом Барсы со счетом 2:0.

Второй тайм оказался более спокойным. Моментов было немного, причем до 70-х минут Осасуна выглядела даже немного острее. В частности, на 48-й минуте Эррандо замыкал подачу со стандарта, с минимального расстояния пробив головой. Немного неточно!

Точку в противостоянии поставил Левандовски, который на 64-й минуте заменил Торреса. Хотя началось все с паса Торре, которого выпустили после перерыва. Пабло забросил на ход Фермину, а тот выполнил точный навес на Роберта – 3:0!

Ханси Флик уже в истории!

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Барселоны. Она стала особенной для действующего тренера "блаугранас" – немец выиграл 33 из 44 матчей во главе каталонского клуба во всех турнирах, то есть торжествовал в 75% случаев. Точно такие же цифры имел Тито Виланова.

Таким образом, Ханси Флика среди тренеров с 10+ поединками во главе Барсы опережает только Луис Энрике, который выиграл 76,24% матчей.

Ну а сейчас важно, что Барса укрепила свои позиции на вершине Ла Лиги, оторвались от второй позиции на расстояние трех очков.

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