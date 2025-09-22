Барселона перед международной паузой потеряла очки с Райо Вальекано, тогда как Реал вот уже пять туров штампует победы. При таких условиях каталонцы не имели права на еще одну осечку – “сливочные” могли оторваться слишком далеко. Неделю назад “блаугранас” разбомбили Валенсию (6:0), однако домашка против Хетафе обещала быть сложнее.

Флик наказал героя матча Лиги чемпионов – никаких исключений

Мадридцы подходили к встрече с тремя победами в четырех матчах, но соперники были проходными. Более важным является реноме команды Пепе Бордаласа – она играет грязно и жестко, умело сбивает ритм и всегда дает бой грандам. Три из пяти предыдущих поединков против Барсы завершились вничью, поэтому болельщики ожидали битву.

Хетафе оправдал ожидания относительно грубости, болезненных ударов по ногам и стычек между футболистами. Вот так, например, Левандовского толкали вне игрового эпизода.

А вот так завершилось единоборство Кристенсена. Центрбеку "блаугранас" разбили губу.

Футбол Пепе Бордаласа принес важный тактический успех – Рафинья сел на желтую карточку и едва не получил еще одну за толчок Рико. Ханси Флик не выпустил бразильца на второй тайм. От греха подальше.

А вот в игровом аспекте Барселона не оставила мадридцам ни одного шанса. Первый тайм завершился со счетом 8:0 по ударам, а выйти вперед каталонцам удалось уже на 15-й минуте – причем красиво. Рафинья выдал разрезной пас, Ольмо влетел в штрафную из глубины и сбросил мяч пяткой под удар Торресу, а Ферран в касание попал под дальнюю штангу. 1:0!

Следующего действительно острого эпизода пришлось ждать до 28-й минуты. Забивать должен был Левандовски, который тянулся к прострелу Педри. Не дотянулся.

На 34-й же минуте Барселона удвоила свое преимущество. Рафинья зацепился за вынос со своей половины и мгновенно организовал Феррану выход один на один. Нападающий не стал идти в сближение, а пробил с дистанции – точно в левый нижний угол. 2:0!

На 41-й минуте Левандовски должен был запустить разгром, получив передачу на ход и пробив с правого угла штрафной площади. Сория парировал. Еще через две минуты Торрес был близок к хет-трику – Педри классной заброской вывел Феррана один на один, а тот вколотил с лету. Перекладина спасла Хетафе!

Отдыхать команды отправились при счете 2:0. Хетафе предпринял попытку перевернуть ход встречи на старте второго тайма, но ничего особенного гости не создали. Барселона же, особо не стараясь, довела дело до 3:0 на 62-й минуте.

Героем следует назвать Рашфорда. Маркус заменил Рафинью после перерыва, избежал офсайда и зацепился за передачу на ход правым флангом. Англичанин завершил прорыв катбеком под удар Ольмо – Дани же замкнул в касание. 3:0! Все вопросы относительно победителя были сняты.

Через шесть минут Рашфорд мог и сам забить, ворвавшись на правый край штрафной и пробив в ближний угол. Сория парировал. В компенсированное же время Сория парировал его удар с близкого расстояния. Между этими эпизодами расположился обводящий выстрел Фермина, который прошел мимо дальней штанги.

В итоге, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Барселоны. Подопечные Ханси Флика продолжают погоню за Реалом, держась на расстоянии двух зачетных баллов.

