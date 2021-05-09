Барселона вела переговоры с Неймаром еще месяц назад, из-за чего была крайне недовольна новым контрактом бразильца с ПСЖ, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Неймар официально продлил контракт с ПСЖ

Отмечается, что игрок выражал желание вернуться в Барселону в переговорах с представителем клуба. Руководство клуба уверено, что звездный нападающий использовал "блаугранас" для получения нового контракта с ПСЖ.

Напомним, Неймар удерживает статус самого дорогого футболиста мира, перебравшись из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 ассистов.

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