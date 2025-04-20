Женская ЛЧ, 1/2 финала (первый матч)

Барселона – Челси – 4:1

Голы: Пайор, 35, Пина, 70, 90, Паредес, 82 – Балтимор, 74

На 12-й минуте Путельяс не реализовала пенальти (вратарь)

Барселона сделала большой шаг навстречу своему пятому финалу Лиги чемпионов. В первом полуфинале "блаугранас" одолели Челси с крупным счётом, причём после того, как на 12-й минуте не реализовали пенальти – Путельяс проиграла дуэль Хэмптон.

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Но Алексия нашла способ внести своё имя в протокол встречи. Она стала автором двух голевых передач - на Пайор и Пину (в четвёртом голе). Героиней матча в составе каталонцев стала Клаудиа Пина – на её счету дубль и голевая передача.

Ответный полуфинал ЛЧ в Лондоне состоится 27 апреля.