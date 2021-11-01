Барселона открыта к предложениям по своему вратарю Марк-Андре тер Штегену, сообщает Todofichajes.

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В лагере каталонцев считают, что 29-летний немец уже не демонстрирует прежний уровень. Ранее интерес к услугам Марк-Андре проявляла Бавария. Действующий контракт вратаря с "блаугранас" рассчитан до лета 2025-го, transfermarkt оценивает немца в 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги тер Штеген провел 9 матчей, в которых пропустил столько же мячей.

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