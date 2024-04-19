Бавария в текущем сезоне впервые за долгое время не завоевала титул чемпиона Германии. Выход в полуфинал Лиги чемпионов не уменьшил отчаяние от неудач в национальном чемпионате. Летом мюнхенцы планируют значительно усилить состав команды и выделили под эти цели 150 миллионов евро.

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Как сообщает Relevo, руководство Баварии внимательно следит за лидером Барселоны Френки де Йонгом. Контракт 26-летнего полузащитника с "кулес" рассчитан до 2026 года. "Браугранас" не отбрасывает идею продать де Йонга, поскольку могут получить за него около 70 миллионов евро, что значительно улучшит финансовые возможности команды. Кроме того, уход нидерландца, зарплата которого составляет 18 млн евро, разгрузит ведомость.

Френки де Йонг присоединился к Барселоне в 2019 году, перейдя из Аякса. Всего за "кулес" полузащитник отыграл в 212 матчах во всех турнирах. В активе 26-летнего игрока 17 голов и 21 результативная передача.

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