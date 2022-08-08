Барселона выбирает жертву из 2 топ-форвардов – один хочет бежать бесплатно
Каталонцы решили немного снизить количество звездных игроков в линии атаки.
Барселона готова отпустить Депая или Обамеянга, однако из клуба этим летом уйдет только один из них, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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К габонцу интерес проявлял Челси, а вот Мемфис хочет получить статус свободного агента и продолжить выступления на топ-уровне. Одним из вариантов называют Ювентус.
Напомним, что Обамеянг присоединился к Барселоне только зимой 2022 года и успел в 23 матчах наколотить 13 голов. Депай стал игроком "блаугранас" летом прошлого года, забив 13 мячей в 36 поединках.
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