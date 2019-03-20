Барселона рассматривает двух Морено на позицию левого защитника

Барселона летом попытается подписать еще одного левого защитника.

Каталонский клуб планирует оформить переход игрока, который станет дублером Жорди Альбы, сообщает Esports RAC1.

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Отмечается, что Барселона не планирует тратить для этого солидную сумму и попытается оформить переход свободного агента или футболиста с небольшой клаусулой.

Сейчас "сине-гранатовые" рассматривают двух претендентов: Альберто Морено из Ливерпуля и Алекса Морено из Райо Вальекано. Заметим, что Альберто летом станет свободным агентом, а трансферная стоимость Алекса, по данным transfermarkt.com, составляет 7,5 миллиона евро.

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