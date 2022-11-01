Успехи Микеля Артеты в лондонском клубе не остались без внимания Барселоны, в системе которой испанец в свое время находился в статусе игрока. В клубе считают, что Артета является идеальным вариантом на должность наставника Барсы.

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Правда, не сейчас. У Хави есть полное доверие, а "блаугранас" пока не собираются менять тренера. А вот в будущем у Артеты есть высокие шансы таки возглавить Барселону, ведь он отвечает всем требованиям, сообщает Sport.es.

Сам Микель пока тоже не собирается покидать Арсенал, хотя у него хорошие отношения со всеми руководителями испанского гранда – Жоаном Лапортой, Матеу Алемани, Жорди Кройфом.

Напомним, Артета возглавил Арсенал в 2019-м, а прежде работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в тренерском штабе Манчестер Сити. Под руководством 40-летнего испанца "канониры" лидируют в АПЛ 2022/23.

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