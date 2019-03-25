Барселона рассматривает троих голкиперов на смену Силлессену – один из них уже играл за "блаугранас"

Барселона готова продать своего голкипера Чспера Силлессена и уже нашла кандидатов на замену.

Барселона готова продать своего второго голкипера Яспера Силлессена за половину от суммы отступных – 30 миллионов евро. Если у футболиста появится вариант, то он сможет покинуть клуб летом.

Силлессен принял решение относительно своего будущего в Барселоне

В качестве возможной замены голландцу Барселона рассматривает трех вратарей: Андре Онану с Аякса, Куна Кастелса из Вольфсбурга и Пау Лопеса с Бетиса, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона заинтересована в приобретении голкипера Аякса Онана, – агент

Заметим, что голкипер Аякса Андре Онана является воспитанником Барселоны. Камерунец находился в структуре каталонцев с 2010 по 2015 года, откуда и перешел в Аякс.